Idosa atacada e violada por vizinho em casa

Homem de 31 anos ficou em liberdade, proibido de contactos com a vítima. Crime ocorreu em Lisboa.

Por S.G.C. | 09:43

Um homem de 31 anos foi detido na quinta-feira pela PJ de Lisboa por ter violado uma idosa de 75 anos, vizinha do agressor. O suspeito ficou em liberdade, proibido de contactos com a vítima.



O crime foi cometido na casa da vítima, no dia 17 de junho. Quando a mulher estava a entrar em casa, o agressor seguiu-a e conseguiu entrar à força. Manietou a vítima e usou a violência para conseguir atacar sexualmente a mulher, que fez queixa à polícia.