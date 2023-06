Isaltina Gomes, de 92 anos, foi morta à pedrada pela própria filha, de 67, na noite de sábado, no primeiro andar de um prédio, na Rua São Teotónio, no centro de Coimbra. Após ter morto a progenitora com um golpe na cabeça, Luísa Madeira pôs termo à própria vida, em circunstâncias que ainda por esclarecer.









