Um incêndio deflagrou, na madrugada deste sábado, em Sines, deixando uma idosa com cerca de 80 anos desalojada.

O incêndio destruiu por completo a habitação, pelo que a idosa foi realojada na casa da sobrinha, a cuidadora.

Na segunda-feira, a idosa será realojada numa habitação proporcionada pela Câmara Municipal de Sines.

No local estiveram os Bombeiros e a GNR de Sines, que vão apurar as causas do incêndio.

Pelas 5h00 da manhã, o incêndio encontrava-se em fase de rescaldo.