Idosa desaparecida há mais de 15 dias após sair a pé do Hospital São Francisco Xavier

Maria Luísa Pires Fernandes, de 67 anos, está desaparecida há mais de 15 dias. A mulher, que tem princípios de demência, não é vista desde que saiu sozinha, a pé, do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, no passado dia 10.A mulher deu entrada naquela unidade hospitalar pelas 12h00 por se ter sentido mal. Foi assistida e teve alta médica. Como não tinha qualquer familiar à espera, desconhecendo-se que caminho tomou para regressar a casa, no Bairro da Boavista, em Benfica.A família está desesperada por notícias. As autoridades já lançaram um alerta.