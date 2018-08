Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idosa encontrada em estado de decomposição em casa

Mulher de 80 anos era residente de Évora.

22:22

Uma mulher com cerca de 80 anos que vivia sozinha numa rua do centro histórico de Évora foi esta sexta-feira encontrada morta em casa com o corpo em estado de decomposição, disse à agência Lusa fonte da PSP.



Segundo a mesma fonte, a polícia foi alertada por um vizinho, cerca das 18h00, devido ao "mau cheiro" proveniente da habitação, situada na Rua Romão Ramalho.



Após a polícia e os bombeiros terem entrado no interior da residência foi constatado que a mulher estava "morta há alguns dias", indicou a fonte da PSP, acrescentando que "não há suspeitas de crime".



O corpo da mulher foi encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Évora.