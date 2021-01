Idosa morre em frente ao marido após cair de muro no Porto

Uma mulher de 75 anos morreu ontem após ter caído de um muro com cerca de três metros de altura na rua São Roque da Lameira, no Porto. O marido estava com ela e necessitou de receber apoio psicológico.O alerta chegou às autoridades às 08h15. A idosa estava a dar indicações ao marido para estacionar o carro, quando se desequilibrou e caiu. O homem ouviu o grito da vítima. O casal estava a estacionar naquele local para de seguida apanhar o autocarro e seguirem para o Marquês, onde a mulher ia ter uma consulta médica.Quando a equipa do INEM chegou, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória. Apesar dos esforços dos operacionais, o óbito foi declarado no local. A PSP esteve no local e investiga.