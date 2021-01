Uma mulher morreu, na manhã desta sexta-feira, após cair de um muro com cerca de três metros, na Rua São Roque da Lameira, no Porto.O alerta foi dado às 08h15. No local estiveram operacionais do INEM e da PSP.Ainda não são conhecidas as causas que estão na origem do acidente.O óbito foi declarado no local e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal.