A GNR de Campo Maior anunciou ontem a detenção de um homem de 26 anos, por coautoria de um roubo com agressão a um idoso de 79 anos.



O crime ocorreu no sábado, na rua e em plena luz do dia. O detido e vários comparsas rodearam a vítima e agrediram-na para roubar 325 euros. Após a queixa, a GNR conseguiu identificar o suspeito e recuperar o dinheiro. O ladrão foi constituído arguido e libertado.

