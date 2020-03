Idoso cai ao rio e morre afogado em Portimão

O corpo de um homem foi encontrado a boiar no rio Arade, esta quinta-feira de manhã, junto à Ponte Velha da cidade de Portimão. O alerta para o incidente foi dado pelas 07h45. Segundo o Correio da Manhã conseguiu apurar junto do comandante da Capitania do Porto de Portimão, Rodrigo Gonzalez dos Paços, que a vítima, de 87 anos, era residente na zona de Alvor, no mesmo concelho.O corpo foi retirado do rio por elementos da Polícia Marítima, com recurso a uma lancha. "Estava vestido e não apresentava sinais de violência", referiu o mesmo responsável.Segundo oapurou junto das autoridades, não havia registo de qualquer alerta para o desaparecimento do idoso. Pelos sinais que o cadáver apresentava, a morte terá ocorrido pouco tempo antes deste ter sido encontrado. O homem terá saído de casa e ao passar junto ao rio terá caído à água. Como era muito cedo, não haveria ninguém por perto para ouvir um possível pedido de socorro e poderá ter morrido afogado.Ainda foram acionados meios de socorro dos Bombeiros Voluntários de Portimão e uma equipa do INEM, mas já nada havia a fazer para salvar o idoso. O médico do INEM confirmou o óbito ainda no local.As causas da morte são, contudo, desconhecidas e estão agora a ser investigadas pela Polícia Marítima e Polícia Judiciária.O corpo da vítima foi transportado para o Gabinete Médico Legal de Portimão, onde será submetido a autópsia. Ao que oapurou, não há para já qualquer suspeita de crime.