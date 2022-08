Homem de 82 anos detido por atear incêndio em Ovar

Um homem, de 82 anos, foi detido pela Polícia Judiciária, no município de Ovar, pela prática de um crime de incêndio florestal.O fogo foi ateado em meados de agosto num terreno agrícola e colocou em perigo as habitações circundantes.Em comunicado, a Polícia Judiciária refere que "o incêndio só não atingiu maiores proporções dada a pronta deteção e intervenção de populares, no combate às chamas".O idoso foi presente a tribunal, e está agora sujeito às medidas de coação de apresentações diárias, proibição de transporte de determinados instrumentos e à obrigação de ser sujeito a consulta psiquiátrica.