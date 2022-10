Um homem, de 74 anos, ficou ferido com gravidade, esta tarde, após ser atropelado por um carro na rua de São Vicente, em Alfena, Valongo.O alerta foi dado às 17h31 e os Bombeiros de Ermesinde, com o apoio de uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação e de uma ambulância de Suporte Imediato de Vida, foram acionados para o local.O idoso foi transportado para o hospital de São João, no Porto, em estado considerado grave.A GNR de Alfena esteve no local e investiga as circunstâncias em que ocorreu o atropelamento.