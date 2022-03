A morte de um idoso, em Vila Nova de Gaia, e o esfaqueamento da mulher estão envoltos em mistério. O homem, de 85 anos, foi encontrado ontem, já cadáver, num pátio, junto às escadas exteriores da casa, em Oliveira do Douro. A mulher, de 78 anos, com grandes dificuldades de mobilidade, estava no andar superior, sentada, e apresentava ferimentos graves nas costas.