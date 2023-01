O plano engendrado por uma mulher, então com 62 anos, para seduzir um homem, de 71, residente em Coimbra, foi preparado após a visualização de um anúncio no jornal, segundo a acusação do processo que esta segunda-feira começou a ser julgado no Tribunal de Coimbra. O idoso procurava uma "senhora divorciada ou viúva", séria e honesta, e acabou por ser burlado em quase oito mil euros no espaço de quatro meses.









