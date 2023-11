Um homem de 77 anos foi levado na quinta-feira para o Hospital de Viseu, em estado grave, após ter sofrido queimaduras no peito e nos membros superiores enquanto realizava uma queimada de sobrantes agrícolas em Santa Ovaia de Cima, no concelho de Tondela, às 12h48.A GNR, que esteve no local da ocorrência, está agora a investigar as causas que levaram ao incêndio.