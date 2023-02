Idoso gravemente ferido em despiste de trator em Oliveira de Azeméis

Um homem, de 80 anos, sofreu ferimentos graves, esta tarde de quarta-feira, na sequência de um despiste de um trator, em Oliveira de Azeméis.O alerta foi dado, cerca das 15h00, para os bombeiros de Fajões, para um acidente com viaturas fora da estrada, na rua 21 de Junho, em Fajões. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira e a ambulância de suporte imediato de vida de Oliveira de Azeméis também foram mobilizadas para o local.A GNR investiga as causas do acidente. A vítima foi levada para o hospital da Feira.Os bombeiros de Fajões acionaram sete operacionais e duas viaturas.