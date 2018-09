Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso morre ao lado da mulher em despiste

Vítima despistou-se no carro em que seguia e colidiu violentamente contra um prédio.

Por Paulo Jorge Duarte e Ana Silva Monteiro | 01:30

Manuel Gonçalves Moreira, de 87 anos, morreu, esta sexta-feira, após o carro em que seguia se ter despistado e embatido contra um prédio em Campanhã, no Porto, a poucos metros da casa onde vivia. Na viatura também seguia a mulher, de 90 anos, que sofreu ferimentos graves e teve que ser hospitalizada.



Ao que tudo indica, a vítima mortal, terá perdido o controlo do carro quando descia a rua Joaquim Vitorino Ribeiro, atravessando, desgovernado, o cruzamento com a rua de Contumil. O veículo galgou o passeio, atravessou o jardim e colidiu contra um prédio.



"Estava no quarto e vi o carro descer o jardim até bater na parede do nosso prédio. Foi um grande susto. Corri logo para ver se podia ajudar, mas o homem estava já inconsciente. Apenas a mulher dava sinais de vida", revelou, ao CM , João Silva, morador no prédio.

O alerta foi dado por moradores pelas 10h00.



"Foi horrível, as pessoas estavam feridas e não podíamos fazer nada para ajudar. Foi um sentimento terrível de impotência. Limitamo-nos a telefonar e chamar o socorro" disse Catarina Moreira, que testemunhou do acidente. "Ouvimos um estrondo, fui à porta, mas não vi nada, apenas um fumo na zona do jardim do prédio em frente. Foi quando vimos o carro todo destruído ao fundo do jardim" contou Paula Moreira, vizinha das vítimas.



O óbito foi declarado no local do acidente e o corpo transportado para o Instituto de Medicina Legal do Porto.