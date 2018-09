Carro despista-se contra prédio e mata homem de 80 anos no Porto

Uma mulher ficou em estado grave.

Um homem com 80 anos morreu e uma mulher ficou em estado grave depois de um carro se despistar e colidir contra um prédio na rua Contumil, em Campanhã, no Porto, esta sexta-feira.As duas pessoas estavam encarceradas na viatura em estado grave e o homem, já em paragem cardiorrespiratória, acabou por morrer ali mesmo. A mulher foi transportada em estado grave para o Hospital de São João.As duas vítimas eram um casal que vivia a cerca de 100 metros daquele local, segundo apurou oO acidente mobilizou 22 operacionais dos Sapadores do Porto e bombeiros da Areosa e oito veículos, entre eles duas viaturas do INEM.O alerta foi dado às 9h53. As circunstâncias do acidente ainda não foram apuradas