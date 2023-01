Idoso morre depois de se envolver em agressões com outro homem em Santo Tirso

Um homem de 72 anos morreu, esta quinta-feira à tarde, depois de se ter desentendido e envolvido em agressões com outro homem na via pública, na Vila da Aves, Santo Tirso.Segundo apurou o, o homem ter-se-á sentido mal na sequência do desentendimento e entrou em paragem cardiorrespiratória.Apesar das manobras de socorro dos Bombeiros Voluntários de Vila das Aves e das equipas do INEM o óbito foi declarado no local.A GNR tomou, inicialmente, conta do caso, mas a investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária.O corpo do homem foi removido para o Instituto de Medicina Legal de Guimarães.