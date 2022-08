Um homem, de 73 anos, morreu, esta tarde de segunda-feira, na sequência do despiste da moto elétrica em que seguia, em Santa Maria da Feira.O motociclista perdeu o controlo da moto e caiu numa ribanceira com cerca de dois metros. O alerta foi dado, cerca das das 15h30, para um acidente rodoviário na rua Avelino Álvaro Pereira, em Argoncilhe.A GNR de Lamas foi acionada e investiga as causas do acidente. O corpo foi levado para o gabinete do instituto de medicina legal de Santa Maria da Feira.