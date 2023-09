Idoso atropelado na Estrada da Circunvalação em Matosinhos

Um idoso, de 75 anos, sofreu ferimentos graves ao ser atropelado, na Estrada da Circunvalação, na zona de Monte dos Burgos, concelho de Matosinhos.

O alerta para o acidente, no sentido Monte dos Burgos-rotunda AEP, próximo da empresa Filinto Mota, foi dado às 10h08. A vítima foi socorrida pelos Bombeiros Portuenses e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Pedro Hispano. Depois de estabilizada, foi transportada para o Hospital de S. João, no Porto.

No local esteve a Polícia Municipal do Porto.