Idosos com problemas cognitivos desaparecidos há mais de um mês

Um homem e uma mulher idosos com problemas cognitivos estão desaparecidos há mais de um mês, em Armação de Pera e em Faro. As buscas não tiveram resultados e os familiares desesperam por notícias.Fernando Rafael dos Santos, de 83 anos, tem Alzheimer e desapareceu em Armação de Pera no dia 13 janeiro. "Já não sei do meu pai há quase dois meses. Não sei se está morto ou se está vivo. Só o quero encontrar", lamentou aoa filha Susana Santos.O idoso, que vivia sozinho e tinha o hábito de fazer longas caminhadas, foi visto pela última vez, no dia do desaparecimento, na zona dos Caliços a pouco mais de dois quilómetros da vila onde vive. A GNR fez buscas, mas não foram encontradas pistas.Ilda Sousa, de 91, sofre de demência e não é vista deste 01 de fevereiro. Foi avistada no dia em que desapareceu, em Gambelas, também a poucos quilómetros do local onde vive: na Baixa da cidade de Faro."Infelizmente ainda não houve qualquer notícia de avistamentos nem das buscas das autoridades", lamentou também aoEduardo Correia, neto de Ilda Sousa.