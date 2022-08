Dois idosos ficaram esta terça-feira desalojados na sequência de um incêndio que deflagrou na sua habitação, no lugar de Vale Manhãs, na freguesia de Cercal do Alentejo, concelho de Santiago do Cacém.





O comandante dos Bombeiros de Cercal do Alentejo, Vítor Tomaz, explicou aoque, quando os operacionais chegaram, “as chamas já tinham consumido grande parte da habitação” que ficou “totalmente destruída”.

Em poucos minutos, o incêndio ganhou uma grande dimensão, já que a casa térrea, situada numa zona rural, tinha tecto de madeira e muitos produtos inflamáveis que alimentaram as chamas que destruíram por completo a habitação.





O casal, que vivia sozinho, perdeu todos os bens. Recebeu apoio da junta de freguesia e foi realojado pela Segurança Social.