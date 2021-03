Idosos enganados por burlões ficam sem ouro em Guimarães

A GNR de Guimarães está a investigar dois casos comunicados esta segunda-feira, que envolveram burla e furto de ouro a idosos. Os dois casos ocorreram durante a tarde, em Brito e Candoso S. Martinho e vitimaram três idosos - uma mulher de 86 anos e um casal, com cerca de 75.

O primeiro caso ocorreu em Brito, cerca das 13h00, quando uma mulher de 85 anos acedeu a mostrar as peças de ouro que trazia - uma pulseira e dois anéis - a um desconhecido que alegou querer "copiar o modelo" para colocar à venda numa ourivesaria que se preparava para abrir. Acabou por fugir com as joias avaliadas em 1500€.





Dez minutos mais tarde, em Candoso S. Martinho, um casal de idosos foi abordado em casa por um homem e uma mulher que fingiram ser conhecidos da família e rapidamente convenceram os idosos a passarem-lhes para a mão várias peças de ouro com o valor de mil euros. Fugiram com dois fios, uma aliança e dois anéis.

Ambos os casos foram comunicados à GNR de Guimarães várias horas depois.