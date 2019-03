Idosos foram vítimas em 61% dos roubos a casas em 2018

Operação ‘Residência Segura’ vai levar ao reforço do patrulhamento nas zonas residenciais.

Por M.C. | 08:34

A GNR registou, em 2018, 175 participações de roubos a casas na área por si patrulhada. Em 61% destes casos, as vítimas foram idosos.



Foi com a divulgação deste número que foi apresentada a operação ‘Residência Segura’. Entre esta segunda e sexta-feira, esta ação vai levar ao reforço do patrulhamento nas zonas residenciais, sensibilizando os cidadãos para adotarem mais segurança.



Em 2018, a GNR refere ter registado também cerca de 6900 furtos em habitações, garantindo que está em curso um trabalho de georreferenciação das casas mais isoladas.