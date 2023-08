Incendiário reincidente apanhado pela GNR em Abrantes

Um homem de 60 anos foi entregue à Polícia Judiciária (PJ) de Leiria depois de ter sido apanhado pelo comandante do posto da GNR do Tramagal, que estava fora de serviço, nas imediações de um local de incêndio que o próprio terá ateado cerca das 23 horas de quarta-feira, naquela vila do concelho de Abrantes.Segundo oconseguiu apurar junto de um residente, o suspeito foi levado para o posto da GNR, onde acabou por confessar a autoria do incêndio, e onde lhe foi apreendido o isqueiro com que deu origem às chamas.Em poucos dias, esta foi a segunda vez que o suspeito, que reside no Tramagal e tem um longo cadastro criminal por vários tipos de crimes, tentou atear fogo no mesmo local; a primeira ocorreu pelas 17 horas do passado sábado, em que foi impedido por populares, que o agrediram e afugentaram das imediações deste terreno na rua D. Maria da Glória Torres Pereira.Para o local, foram mobilizadas seis viaturas das corporações de bombeiros de Abrantes, Sardoal e Constância, apesar do incêndio já estar praticamente extinto à chegada dos meios de socorro.A PJ está no Tramagal esta quinta-feira, 31 de agosto, para peritagens no local do incêndio e recolha de provas; posteriormente, o homem deverá ser presente no Tribunal de Santarém para primeiro interrogatório judicial, onde ficará a conhecer as medidas de coação.