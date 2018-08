Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em Alijó já está em fase de resolução mas continua a preocupar

Mais de uma centena de bombeiros estão no terreno.

16:02

Um incêndio esteve a consumir uma zona de mato no concelho de Alijó, distrito de Villa Real, e esteve a ser combatido por 109 operacionais, auxiliados por 26 meios terrestres e seis meios aéreos. As chamas deflagraram às 15h11 deste sábado na freguesia de Vila Verde e já se encontra a fase de resolução.



No entanto, segundo o ponto de situação da proteção civil, os meios vão continuar no local tendo em conta o histórico daquela zona. Nas próximas horas, os bombeiros vão estar em trabalhos de rescaldo para evitar reacendimentos.



De acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil, no distrito de Viana do Castelo, um fogo que deflagrou na madrugada deste sábado em Monção, nas localidades de Mazedo e Cortes, está também a mobilizar 45 bombeiros e 14 viaturas.



Já o incêndio que lavra em Arcos da Valdevez foi entretanto dominado mas no terreno continuam 90 operacionais, auxiliados por 28 veículos e cinco meios aéreos.