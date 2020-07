Quatro bombeiros feridos no combate a incêndio em Castro Verde

O incêndio que lavra em Castro Verde feriu quatro bombeiros, que sofreram queimaduras no combate às chamas.



Um dos operacionais, de 40 anos, é considerado ferido grave, com queimaduras de 2.º e 3.º grau em 95% do corpo, incluindo as vias aéreas. Um outro bombeiro, de 29 anos, tem queimaduras em 50% do corpo. Vão os dois ser helitransportados pelo INEM, o hospital ainda não está definido.





Os restantes sofreram ferimentos considerados ligeiros. Pertencem às corporações de Cuba, Castro Verde e Ferreira do Alentejo, confirmou aofonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja.

Os meios de socorro estão também a tentar contactar um trabalhador de um monte nas proximidades do local onde deflagrou o fogo e, até ao momento, não foi possível confirmar se este se encontra na zona e qual o seu estado de saúde.

No combate às chamas estão empenhados 152 operacionais, com 52 viaturas e quatro meios aéreos. As chamas já obrigaram ao corte de trânsito no IP2 e na Estrada Nacional 123.



O alerta foi dado cerca das 17h07. A EN2 foi cortada ao trânsito entre Castro Verde e a localidade de Carregueiro, especificou fonte da GNR.