Um incêndio está a consumir uma casa no Centro Histórico de Guimarães. O alerta foi dado às 17h07. Ao que o Correio da Manhã apurou não há registo de feridos.



No combate às chamas estão os Bombeiros de Guimarães, com 27 operacionais e apoiados por nove viaturas. Para além dos bombeiros estão também elementos da Proteção Civil.





As causas do fogo estão ainda por apurar.

Em atualização