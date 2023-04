Grávida de 35 anos morre atropelada durante colisão entre dois carros em Guimarães. Feto não sobreviveu

Uma grávida de 35 anos morreu esta segunda-feira na sequência de um atropelamento rodoviário, na rua Alberto Sampaio, em Guimarães, no distrito de Braga. O feto não sobreviveu.Ao que oapurou, o alerta para o incidente foi dado às 18h08. A mulher terá estado na casa de uma vizinha e à saída da habitação morreu num acidente que envolveu dois carros. Os automóveis colidiram um contra o outro e não se aperceberam qual deles terá colhido a mulher grávida.Para o local foram mobilizados os Bombeiros de Guimarães, a GNR e o INEM. O corpo segue a qualquer momento para o Instituto de Medicina Legal. A GNR investiga as causas do acidente.