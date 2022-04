Um incêndio de grandes dimensões deflagrou num armazém do Pingo Doce, no Caminho do Poço Barral, no Funchal, Madeira.Ao que os Bombeiros do Funchal relataram ao, para o local foram acionados pelo menos 13 viaturas e 30 operacionais.De acordo com relatos, terão sido ouvidas explosões.O alerta foi dado às 19h53.