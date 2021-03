Incêndio deflagra em casa e terreno no Funchal

Cerca de 30 bombeiros combateram esta quinta-feira um incêndio urbano que se propagou a uma zona de mato no Caminho das Pedras, na freguesia de São Gonçalo, no Funchal, mas sem registo de danos pessoais.

Fontes dos Bombeiros dos Sapadores do Funchal e dos Voluntários Madeirenses, que estiveram no local com um total de 28 elementos e nove viaturas, adiantaram que o fogo deflagrou por volta das 08h00 numa casa e depois chegou a uma zona de mato, plásticos e pneus.

Porém, o incêndio "está já extinto e em fase de rescaldo".

Tanto os Bombeiros Sapadores do Funchal como os Bombeiros Voluntários Madeirenses disseram não haver danos pessoais.

Segundo os Sapadores, o fumo negro que era visível do centro do Funchal deveu-se à combustão de material plástico.

A origem do incêndio não é ainda conhecida.

A PSP também esteve no local a supervisionar a área do perímetro de segurança de combate ao incêndio e o tráfego rodoviário.