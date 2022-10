Incêndio deflagra em cozinha de apartamento em Gaia

Um incêndio destruiu, parcialmente, uma cozinha, na tarde desta terça-feira, num apartamento, em Gaia.Ao que tudo indica, as chamas tiveram origem numa máquina de lavar roupa.Uma mulher foi assistida, no local, por inalação de fumos.O alerta foi dado, cerca das 14h00, para o batalhão de Sapadores de Gaia, para um incêndio habitacional, na Alameda D. Pedro V.Depois das operações de ventilação, os moradores regressaram à habitação.A PSP e a Polícia Municipal de Gaia foram mobilizadas para apoiar as operações de combate às chamas.