Telhado de prédio no Porto consumido por fogo acaba por ruir. Presidente da junta diz que "não passou de um susto"

Um incêndio num prédio de três andares na Baixa do Porto deflagrou este domingo à tarde e está a ser combatido por 17 bombeiros Sapadores do Porto. Não houve feridos e foram retidas duas pessoas do último andar do edifício.

Os bombeiros atuaram com rapidez e com recurso a uma auto-escada, que permitiu aos profissionais combater as chamas a partir do telhado que acabou por ruir após ser consumido pelas chamas.





O edifico tem mais moradores mas nenhum, além das duas pessoas que se encontravam no último piso, se encontrava presente no prédio. O fogo, já controlado, poderia ter passado para outros prédios e pisos, pois são edifícios antigos e construídos com muita madeira, o que ajuda a alastrar o incêndio.O presidente da União de Freguesias do Centro Histórico do Porto, Nuno Cruz, diz que "não passou de um susto" e que "ninguém ficou ferido". Revelando ainda que as pessoas retiradas vão ser "realojadas pela segurança social". Remata que o edifico do lado também foi afetado pelas chamas na parte da cobertura.O alerta para o incêndio que deflagrou na zona de Cedofeita, em plena Baixa da cidade do Porto, foi dado às 13h09 e terá começado numa "lareira", disse fonte dos Sapadores dos Bombeiros do Porto.

O incêndio começou "entre pisos de um prédio localizado na Rua General Silveira, número 23".

No local estão 17 bombeiros Sapadores dos Porto, a combater as chamas, apoiados por cinco viaturas e elementos da PSP.