Um incêndio deflagrou esta quarta-feira numa habitação antiga na Avenida D.João V, em Guimarães, que terá alastrado para as duas casas do lado.Às 19h04 estavam 31 operacionais e 10 viaturas.Segundo apurou o CM, o incêndio já está dominado e a Proteção Civil está no local a avaliar a situação.