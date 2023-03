Um incêndio deflagrou no primeiro andar de um prédio na Rua Maria Archer, na Amadora, esta sexta-feira. Há quatro feridos, já retirados e a ser assistidos no local. O alerta foi dado às 11h45 para os Bombeiros Voluntários da Amadora.Ao que oconseguiu apurar, os Bombeiros ainda estão a apagar as chamas. O apartamento ficou totalmente destruído.As causas do incêndio permanecem desconhecidas. No local estão 23 operacionais, apoiados por sete viaturas dos bombeiros e das autoridades.