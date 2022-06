Um incêndio deflagrou esta terça-feira num motor de autocarro da Rodoviária do Tejo, no centro de Santarém.A rápida intervenção do motorista da viatura e de um grupo de populares fez com que as chamas fossem apagadas em poucos minutos. Quando a PSP e os bombeiros chegaram ao local, a situação já estava resolvida.A circulação rodoviária chegou a estar interrompida na rua 31 de Janeiro.