Um incêndio numa casa obrigou, esta segunda-feira, à intervenção dos bombeiros, no Marco de Canaveses. O fogo terá deflagrado numa salamandra e alastrou ao teto que é em madeira. O alerta foi dado às 15h38.



As chamas foram rapidamente dominadas e extintas. No combate, estiveram os Bombeiros do Marco com cinco operacionais e uma viatura. Não há feridos a registar.