Um incêndio deflagrou na tarde deste sábado numa cozinha de um prédio, na Póvoa de Lanhoso.Ao que oapurou, o alerta para os Bombeiros Voluntários de Póvoa de Lanhoso foi dado às 15h59.Para o local foram mobilizados 25 elementos desta corporação do Bombeiros, a Viatura Médica de Emergência Médica de Guimarães e outra de Braga e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida de Fafe.De acordo com relatos de uma moradora, os habitantes do prédio já foram retirados.