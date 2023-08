Um incêndio deflagrou esta quinta-feira numa zona de eucaliptos na localidade de Bolores, no concelho de Loures, no distrito de Lisboa, encontrando-se cerca das 07h00 com uma frente ativa, disse à Lusa fonte da proteção civil.

Fonte do Comando Sub-regional da Grande Lisboa adiantou que o incêndio, cujo alerta foi dado às 03h26, lavra numa zona de difícil acesso, mas que está a "ceder aos meios".

No local estão 81 operacionais apoiados por 24 viaturas.