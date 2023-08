Mais de 160 bombeiros e 11 meios aéreos combatem chamas no distrito de Bragança

Um incêndio florestal que deflagrou esta quinta-feira ao final da manhã em Argoselo, no concelho de Vimioso, distrito de Bragança, esta a ser combatido por 166 operacionais apoiados por 45 veículos e 11 meios aéreos, disse à Lusa fonte do CDOS.

"Estamos nesta fase a utilizar os meios aéreos para não deixar que o incêndio se encaixe nas encostas do rio Maças, porque o terreno apresenta maior dificuldades de combate devido à ortografia", explicou cerca das 14h30 o comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil Terras de Trás-os-Montes, João Noel Afonso.

Noel Afonso disse ainda que o incêndio se mantém com uma frente ativa, "já foram duas", e está a arder "numa zona de muito difícil acesso".

De acordo com o comandante, não há povoações ou bens em perigo nesta área do incêndio que deflagrou perto do meio-dia, nesta freguesia do distrito de Bragança.

No teatro de operações estão ainda a trabalhar cinco máquinas de rasto para abrir corta fogos e controlar as chamas.

No local estão também operacionais espanhóis empenhados no combate às chamas.