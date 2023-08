O que fazer se estiver a conduzir numa zona de incêndio

recirculação (apenas é usado o ar que já se encontra dentro do veículo).Durante a condução, esteja atento à passagem de pessoas e animais na estrada. Acima de tudo, nunca deve conduzir em contramão. Para fugir ao fogo, há a tendência de querer voltar para trás, mas se for esse o caso, tente fazer inversão de marcha e conduzir na faixa contrária à sua para evitar acidentes com outros carros.Em situações em que é impossível conduzir, o ACP aconselha a que pare o carro em zonas que bloqueiem a passagem do fogo, como estruturas sólidas. Pode também parar o veículo em áreas já ardidas ou longe de vegetação.Deve manter sempre o motor do carro em funcionamento, mesmo que esteja parado.Se decidir parar o carro, deve manter-se lá dentro mesmo que entre fumo, faíscas ou que o veículo balance, porque caso o fogo o circunde, a temperatura lá dentro será sempre inferior à exterior. Tente manter-se abaixo do nível das janelas e cubra-se com um cobertor ou roupa de lã. Evite usar roupa sintética porque as roupas que contém materiais sintéticos, como nylon, poliéster ou acrílico, derretem na pele. Se tiver água, molhe um pano ou peça de roupa e respire através dele.Por último, caso tenha rede no telemóvel, envie uma mensagem a familiares ou amigos com a sua localização ou telefone para as autoridades. Ligue para o