Incêndio deflagra junto às oficinas do Metro em Lisboa

Um incêndio deflagrou, este sábado, na Rua Amílcar Cabral, junto às oficinas do Metro, em Lisboa.Fonte dos Bombeiros Sapadores de Lisboa referiu aoque ardeu um monte de lixo, com pneus, madeiras e borrachas.Imagens a que oteve acesso mostra uma nuvem de fumo negro no local do fogo.Não há feridos a registar.O alerta foi dado pelas 12h01.