Incêndio em prédio no Porto obriga ao corte do trânsito

Um incêndio deflagrou ao início desta tarde no 5° andar de um prédio na rua do Capitão Pombeiro, em Paranhos, Porto.O alerta foi dado às 14h00 e o Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto, com o apoio dos Bombeiros Portuenses e de uma VMER, foram acionados para o local. A rua foi cortada ao trânsito por precaução.Até ao momento, há duas vítimas a registar que foram resgatadas e assistidas no local.Uma vítima será encaminhada para o hospital de São João por inalação de fumos. A outra vítima apresentava ferimentos nos braços.Em atualização