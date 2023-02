Um ferido e 13 desalojados em incêndio num prédio no Porto

Um incêndio destruiu um prédio, esta madrugada de quinta-feira, no Porto, provocando um ferido e deixando 13 pessoas desalojadas.O morador que ficou ferido por inalação de fumos foi transportado para o hospital.O alerta foi dado, cerca das 03h30, para os bombeiros sapadores do Porto, para um incêndio habitacional, na rua de São Sebastião, no Porto. Os bombeiros voluntários do Porto também foram acionados.A PSP do Porto foi mobilizada para apoiar as operações de combate às chamas. No local esteve também o INEM.Para o local foram mobilizados 21 operacionais apoiados por seis viaturas.