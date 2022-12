Uma pessoa sofreu ferimentos ligeiros, provocados por inalação de fumos, esta noite de sábado, em Valongo, na sequência de um incêndio numa habitação.O alerta foi dado, cerca das 18h30, para os bombeiros de Valongo, para um incêndio habitacional, na rua Joaquim Marques dos Santos. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação do hospital de S. João, no Porto, também foi acionada para o local.A PSP foi mobilizada para apoiar as operações de combate às chamas.