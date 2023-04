Bombeiros combatem chamas na Madeira

Um incêndio florestal na zona do parque empresarial da Ribeira Brava, na Madeira, está a ser combatido pelos bombeiros desde as 21h30 desta quarta-feira.No combate às chamas estão os Bombeiros Voluntários da Madeira juntamente com os Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol e um helicóptero.Apesar de não colocar em perigo habitações, trata-se de uma zona de difícil acesso com muitas árvores e pinheiros. Nesse sentido, os meios de combate foram reforçados devido à dimensão do incêndio.Não há referência de mão criminosa e espera-se que o fogo possa ser extinto ao início desta tarde.