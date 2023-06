Quatro bombeiros ficaram feridos, esta sexta-feira à tarde, durante o combate a um incêndio que deflagrou no concelho de Vila Verde.Segundo apurou o, junto do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Cávado, os ferimentos foram provocados pela inalação de fumos.Os quatro bombeiros foram assinados no local e transportados para o Hospital de Braga.