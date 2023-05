Incêndio destrói armazém agrícola no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo

Um incêndio destruiu esta quinta-feira "na totalidade" um armazém agrícola na freguesia de Vermiosa, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, distrito da Guarda, adiantou à agência Lusa fonte da proteção civil.

De acordo com uma fonte do Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela, na Guarda, o alerta para o incêndio foi dado pelas 13h07 e o mesmo foi considerado dominado cerca das 14h30.

"Quando os bombeiros chegaram ao local, o armazém já estava todo tomado pelas chamas", acrescentou.



Segundo a mesma fonte, o edifício "continha no seu interior mais de mil fardos de palha, alfaias agrícolas e algumas viaturas, entre outros equipamentos", que foram atingidos pelas chamas.





Pelas 17h00 estavam no terreno 33 operacionais e 11 viaturas, que procediam às operações de "rescaldo".Encontravam-se no local operacionais das corporações de Bombeiros Voluntários de Figueira de Castelo Rodrigo, Almeida, Guarda e Pinhel, elementos da proteção civil municipal de Figueira de Castelo Rodrigo e da GNR."A operação de rescaldo vai ser demorada, uma vez que é preciso retirar os escombros e o material combustível existente no interior do armazém agrícola", segundo o Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela.