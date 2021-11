Armazém agrícola em Paredes de Coura destruído por incêndio

Um armazém agrícola, em Paredes de Coura, com cerca de 120 fardos de palha para a alimentação de animais e algumas alfaias agrícolas no seu interior, foi hoje "totalmente destruído" por um incêndio, disse fonte da proteção civil.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo adiantou que "com o apoio de tratores foi possível parte dos 120 fardos de palha" que se encontravam no armazém.

As chamas deflagraram cerca das 16:00 e ficaram confinadas ao armazém, não tendo sido afetada uma habitação contígua.

O armazém agrícola localiza-se no lugar de Currais, freguesia de Vascões, concelho de Paredes de Coura, distrito de Viana do Castelo.

Ao local compareceram 18 operacionais e nove viaturas dos Bombeiros Voluntários de Paredes de Coura.