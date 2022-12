Incêndio destrói parcialmente rés-do-chão de vivenda em Vale de Cambra

O rés do chão de uma vivenda, que está a ser usada como arrumos, foi parcialmente destruída, esta noite de quinta-feira, em Vale de Cambra.A divisão não tinha energia elétrica ligada. Não há registo de feridos ou desalojados.O alerta foi dado, cerca 23h00, para os bombeiros de Vale de Cambra, para um incêndio habitacional, na travessa da Várzea, em Codal. A rápida primeira intervenção dos bombeiros de Vale de Cambra evitou a propagação das chamas ao primeiro andar onde habita um homem.A GNR de Vale de Cambra foi acionada e investiga as causas do fogo.